Reacția lui Raed Arafat după ce un medic a fost agresat într-un spital din Maramureș
21 feb. 2026, 18:54
Actualizat: 21 feb. 2026, 18:54
La Borşa, un medic a fost atacat de rudele unei paciente aflate în stop cardiorespirator. Este al doilea incident într-o săptămână.
Un medic a fost atacat de rudele unei paciente aflate în stop cardiorespirator, chiar în timp ce făcea manevrele de resuscitare, în spitalul din Borșa, județul Maramureș.
Este al doilea astfel de incident petrecut în această săptămână după cel de la Târgu Jiu.
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, spune că este inadmisibil ca personalul medical să se teamă pentru propria siguranță într-un spațiu care ar trebui să fie protejat prin definiție, cum este unitatea de primiri urgențe.
