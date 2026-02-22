Iarna a blocat România. Drumuri închise, zeci de camioane în așteptare și haos pe aeroporturi

Sursă: realitatea.net

Deși eforturile de deszăpezire continuă, condițiile meteorologice severe mențin restricții majore pe arterele vitale ale țării. Sudul și sud-estul României rămân cele mai afectate regiuni, unde viscolul și zăpada au impus măsuri drastice pentru siguranța traficului, anunță Ministerul Administrației și Internelor.

Bilanțul drumurilor: izolare și restricții de tonaj

Circulația rutieră suferă în continuare, cu un număr semnificativ de artere complet inaccesibile. Nu mai puțin de 18 tronsoane de drum județean rămân închise circulației, cele mai mari probleme fiind raportate în județele Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Prahova.

Traficul greu este limitat pe un tronson național strategic, unde vehiculele cu o masă mai mare de 3,5 tone au interzisă circulația între județele Ialomița și Buzău.

Pe DN5D, traficul este complet oprit nu doar din cauza vremii, ci și din cauza unei coloane masive de camioane formate pe fondul lucrărilor de la Podul Giurgiu–Ruse, circulația fiind deviată prin rute alternative.

Transportul aerian și naval: Sute de pasageri în așteptare

Iarna a lovit și punctele cheie de tranzit aerian și maritim. Patru curse aeriene înregistrează întârzieri semnificative Aeroportul „Henri Coandă”, afectând aproximativ 650 de pasageri care așteaptă decolarea pe principalul aeroport al țării.

Din cauza vântului puternic și a condițiilor dificile de navigare, operațiunile navale au fost suspendate în porturile Constanța Sud-fluvial și la Bara Sulina.

La punctul de trecere PTF Isaccea, pe sensul de ieșire, s-a format o coadă de 40 de camioane care așteaptă reluarea condițiilor normale de trafic.

Transportul feroviar rămâne stabil

Singurul sector care rezistă în fața urgiei albe este cel feroviar. Până în acest moment, nu au fost raportate blocaje pe calea ferată, trenurile circulând conform programului, fără incidente majore cauzate de ninsori sau viscol.