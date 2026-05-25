Valeriu Iftime a explodat după eșecul celor de la Botoșani cu FCSB: „E o echipă slabă!”

FC Botoșani a ratat oportunitatea de a ajunge în ultimul act al barajului pentru Conference League, după un meci spectaculos pierdut cu 3-4 în fața FCSB, pe stadionul din Ghencea.

Formația pregătită de Marius Croitoru a fost aproape de o revenire de senzație, însă a cedat în prelungiri și a ieșit definitiv din lupta pentru cupele europene.

Botoșănenii au fost conduși la un moment dat la trei goluri diferență, însă au găsit resurse să revină și să trimită partida în extra-time. În cele din urmă, un gol semnat de Octavian Popescu, venit după o acțiune individuală spectaculoasă, a făcut diferența.

La finalul jocului, patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, s-a declarat dezamăgit de rezultat și nu a ratat ocazia să trimită noi săgeți către rivalii de la FCSB și către Gigi Becali.

„Sunt trist și nedumerit. Au avut multe ocazii, iar Anestis a făcut un meci bun în poartă. A ieșit un spectacol frumos pentru cei care au privit. Totuși, FCSB mi se pare o echipă slabă.

La golul doi cred că a fost fault la Miron, dar acum nu mai schimbă nimic. Nici noi nu am fost la cel mai bun nivel și nici nu am avut cea mai bună formulă”, a spus Valeriu Iftime după partidă.

Finanțatorul celor de la FC Botoșani a comentat și viitorul duel dintre FCSB și Dinamo din baraj, fiind convins că formația din Ștefan cel Mare pornește cu prima șansă.

„Cred că FCSB va avea un meci foarte greu cu Dinamo. Din ce am văzut astăzi, nu m-au impresionat deloc. La golul doi a fost henț clar, iar al treilea a venit dintr-o fază fixă.

Dinamo mi se pare favorită, dar trebuie să fie atentă, pentru că FCSB știe să se mobilizeze în astfel de momente. La 3-3 ajunsesem să cânt imnul FCSB”, a mai declarat Valeriu Iftime la finalul confruntării.