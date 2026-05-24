Actualitate· 1 min citire
Şofer din Galaţi, prins cu o alcoolemie uriaşă la volan
24 mai 2026, 10:16
politist
Articol scris de Scris de Andreea Damian
Un bărbat de 43 de ani din Galaţi a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a fost prins la volan cu o alcoolemie de 3,26 mg/l.
Acesta a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe drumul ce leagă orașul Galați de Murgeni. Testarea cu aparatul etilotest a indicat iniţial o valoare de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Analizele de laborator au arătat însă că bărbatul era aproape în comă alcoolică. Acesta urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
