Şofer din Galaţi, prins cu o alcoolemie uriaşă la volan

Un bărbat de 43 de ani din Galaţi a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a fost prins la volan cu o alcoolemie de 3,26 mg/l.

Acesta a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe drumul ce leagă orașul Galați de Murgeni. Testarea cu aparatul etilotest a indicat iniţial o valoare de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Analizele de laborator au arătat însă că bărbatul era aproape în comă alcoolică. Acesta urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.