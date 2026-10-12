Urmărire pe străzile din Tecuci: un tânăr ar fi condus după ce a consumat substanțe interzise

Polițiștii au fost implicați într-o urmărire pe străzile municipiului Tecuci, după ce un tânăr aflat la volan ar fi încercat să evite oprirea în trafic.
Potrivit informațiilor prezentate în relatările despre incident, există suspiciuni că șoferul ar fi consumat substanțe interzise înainte de a se urca la volan.
Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului
Incidentul s-ar fi petrecut pe străzile din Tecuci, unde conducătorul auto nu s-ar fi conformat solicitărilor polițiștilor. Situația a dus la o urmărire în trafic, iar oamenii legii au intervenit pentru a opri autoturismul și a verifica împrejurările în care s-a produs incidentul.
Suspiciuni privind consumul de substanțe
Unul dintre aspectele verificate de polițiști este posibilul consum de substanțe psihoactive înainte de conducerea autoturismului.
Stabilirea unei eventuale încălcări a legislației rutiere depinde de rezultatele verificărilor și ale procedurilor de testare. Suspiciunea privind consumul de substanțe nu reprezintă, în sine, dovada unei infracțiuni.
Ancheta urmează să stabilească împrejurările
Polițiștii trebuie să clarifice modul în care s-a desfășurat urmărirea, motivul pentru care șoferul nu s-ar fi conformat semnalelor de oprire și dacă există probe care să confirme consumul de substanțe interzise.
Eventualele măsuri legale vor depinde de rezultatele verificărilor efectuate de autorități.