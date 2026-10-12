Urmărire pe străzile din Tecuci: un tânăr ar fi condus după ce a consumat substanțe interzise

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 17:41

Polițiștii au fost implicați într-o urmărire pe străzile municipiului Tecuci, după ce un tânăr aflat la volan ar fi încercat să evite oprirea în trafic.

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