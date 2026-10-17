Un bărbat a fugit de sub escorta poliției, în Tecuci! A fost prins după câteva ore

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 oct. 2026, 08:25

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Brăhășești, județul Galați, a fugit de sub escorta polițiștilor în momentul plecării de la Judecătoria Tecuci.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre barbatevadarepolitie