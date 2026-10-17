Un bărbat a fugit de sub escorta poliției, în Tecuci! A fost prins după câteva ore

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Brăhășești, județul Galați, a fugit de sub escorta polițiștilor în momentul plecării de la Judecătoria Tecuci.
Acesta a fost găsit după câteva ore, pe raza municipiului, și se află din nou în custodia oamenilor legii. În urma incidentului, polițiștii care îl escortau sunt anchetați.
Bărbatul era cercetat pentru furt calificat
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, bărbatul fusese reținut joi, într-un dosar în care este cercetat pentru furt calificat în formă continuată.
Vineri, acesta se afla sub escorta unui echipaj de poliție. La plecarea de la sediul Judecătoriei Tecuci, bărbatul ar fi fugit într-o direcție necunoscută. Polițiștii au început imediat căutările pentru a-l localiza și a-l readuce în custodie.
Fugarul a fost găsit în Tecuci
După câteva ore de căutări, bărbatul a fost depistat pe raza municipiului Tecuci. Acesta se află în prezent în custodia polițiștilor. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, este din Brăhășești, județul Galați. El fusese reținut în cadrul anchetei privind furturile de care este suspectat.
Polițiștii care îl escortau sunt anchetați
Incidentul a dus la declanșarea unor verificări privind modul în care a fost asigurată escortarea bărbatului și împrejurările în care acesta a reușit să fugă.
Ancheta urmează să stabilească dacă agenții au respectat procedurile și dacă se impun măsuri disciplinare sau alte forme de răspundere.
Cercetările continuă atât în privința faptelor pentru care bărbatul fusese reținut, cât și pentru clarificarea circumstanțelor în care a fugit de sub escorta poliției.