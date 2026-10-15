Actualitate· 2 min citire

Tragedie în Galați: un bărbat de 83 de ani a murit carbonizat într-un incendiu izbucnit la o locuință din Vânători

Incendiu locuință Vânători

Incendiu locuință Vânători

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Galati ca sursă preferată
Scris deStoica Marian
Publicat15 oct. 2026, 07:46
Actualizat15 oct. 2026, 07:47
Sursărealitatea.net

Tragedie în Vânători, județul Galați. Un bărbat de 83 de ani a murit carbonizat într-un incendiu izbucnit la o locuință. O femeie de 81 de ani a suferit un atac de panică.

Un bărbat în vârstă de 83 de ani a murit carbonizat în urma unui incendiu violent care a cuprins o locuință din localitatea Vânători, județul Galați. O femeie de 81 de ani a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.

Incendiu puternic la o casă din Vânători, județul Galați

Un incendiu de amploare a izbucnit la o locuință din localitatea Vânători, județul Galați, mobilizând echipaje de pompieri și personal medical de urgență.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Intervenția salvatorilor a vizat stingerea incendiului și acordarea asistenței medicale persoanelor afectate.

Un bărbat de 83 de ani a murit carbonizat

În urma incendiului, echipele de intervenție au identificat două victime. Un bărbat în vârstă de 83 de ani a fost găsit decedat, cu arsuri grave, fiind carbonizat.

O femeie de 81 de ani a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale din partea echipajelor de specialitate.

Circumstanțele în care a izbucnit incendiul urmează să fie stabilite de autorități. De asemenea, intervenția pompierilor a continuat pentru gestionarea completă a evenimentului.

Tragedia din localitatea Vânători readuce în atenție riscurile asociate incendiilor izbucnite în locuințe și importanța măsurilor de prevenire a unor astfel de evenimente.

Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce autoritățile vor comunica noi detalii despre intervenție și cauzele producerii incendiului.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe