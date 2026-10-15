Tragedie în Galați: un bărbat de 83 de ani a murit carbonizat într-un incendiu izbucnit la o locuință din Vânători

Publicat 15 oct. 2026, 07:46 Actualizat 15 oct. 2026, 07:47 Sursă realitatea.net

Tragedie în Vânători, județul Galați. Un bărbat de 83 de ani a murit carbonizat într-un incendiu izbucnit la o locuință. O femeie de 81 de ani a suferit un atac de panică.

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