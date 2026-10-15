Tragedie în Galați: un bărbat de 83 de ani a murit carbonizat într-un incendiu izbucnit la o locuință din Vânători

Tragedie în Vânători, județul Galați. Un bărbat de 83 de ani a murit carbonizat într-un incendiu izbucnit la o locuință. O femeie de 81 de ani a suferit un atac de panică.
Un bărbat în vârstă de 83 de ani a murit carbonizat în urma unui incendiu violent care a cuprins o locuință din localitatea Vânători, județul Galați. O femeie de 81 de ani a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.
Incendiu puternic la o casă din Vânători, județul Galați
Un incendiu de amploare a izbucnit la o locuință din localitatea Vânători, județul Galați, mobilizând echipaje de pompieri și personal medical de urgență.
Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Intervenția salvatorilor a vizat stingerea incendiului și acordarea asistenței medicale persoanelor afectate.
Un bărbat de 83 de ani a murit carbonizat
În urma incendiului, echipele de intervenție au identificat două victime. Un bărbat în vârstă de 83 de ani a fost găsit decedat, cu arsuri grave, fiind carbonizat.
O femeie de 81 de ani a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale din partea echipajelor de specialitate.
Circumstanțele în care a izbucnit incendiul urmează să fie stabilite de autorități. De asemenea, intervenția pompierilor a continuat pentru gestionarea completă a evenimentului.
Tragedia din localitatea Vânători readuce în atenție riscurile asociate incendiilor izbucnite în locuințe și importanța măsurilor de prevenire a unor astfel de evenimente.
Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce autoritățile vor comunica noi detalii despre intervenție și cauzele producerii incendiului.