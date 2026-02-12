Actualitate· 1 min citire
Târgul de Turism al României începe astăzi la Romexpo
12 feb. 2026, 08:59
Actualizat: 12 feb. 2026, 08:59
Târgul de Turism al României începe astăzi la Romexpo
Articol scris de Scris de Realitatea de Galati
Târgul de Turism al României este deschis publicului până duminică
Ediția de primăvară a Târgului de Turism al României începe astăzi la Romexpo, în București. Evenimentul se desfășoară pe parcursul a patru zile și reunește agenții de turism, tur-operatori, hotelieri și reprezentanți ai destinațiilor din țară și din străinătate.
Vizitatorii pot descoperi oferte pentru vacanțele din 2026, de la pachete early booking pentru litoral, până la destinații exotice, turism balnear sau circuite culturale. Sunt anunțate reduceri disponibile exclusiv în perioada târgului.
Ediția din acest an include și o zonă dedicată industriei ospitalității, Hospitality HUB, care pune accent pe modernizarea serviciilor de cazare și HoReCa.
Târgul de Turism al României este deschis publicului până duminică.
Citește și:
- 11:59 - Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
- 11:35 - Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
- 10:19 - Proiectul privind reducerea efectivelor de urși bruni, adoptat de Senat
- 10:01 - Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră luna aceasta
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News