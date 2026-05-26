Judecătoarea care a acuzat presiuni asupra Justiție din partea lui Dragoș Pîslaru: "Aștept să mă dea și în judecată. Este trist că s-a ajuns aici"
Alessia Păcuraru
Judecătoarea Mădălina Afrăsinei, cea care a afirmat că Dragoș Pîslaru le-ar fi cerut judecătorilor să îl consulte înainte de luarea unor decizii care obligă statul la diverse plăți, revine cu declarații în exclusivitate la Realitatea PLUS. După ce ministrul a anunțat că nu-și amintește să fi făcut o astfel de solicitare și că o va acționa în judecată pe Afrăsinei, magistratul spune că nu se teme de aceste amenințări, însă consideră regretabil că s-a ajuns la un asemenea nivel de confruntare publică.
Într-un interviu în exclusivitate acordat jurnalistei Realitatea PLUS Alessia Păcuraru, judecătoarea a subliniat că își menține afirmațiile și că regretă escaladarea situației în zona amenințărilor publice, în locul unei discuții instituționale clare.
Mădălina Afrăsinei: M-aș bucura tare mult ca cei care au fost prezenți, pentru că am fost în aula INM-ului și erau foarte mulți președinți de instanțe, de secții, să-și amintească ce s-a întâmplat atunci. Dânsul (Dragoș Pâslaru – N.R.) a zis că, în virtutea unei bune colaborări și cooperări între puterile statului, având în vedere și hotărârile judecătorești pronunțate prin care au fost obligate diferite instituții să plătească niște sume de bani, să discutăm în prealabil și să ne explice dânsul legea, sugerând cumva că poate nu am înțeles noi bine legea.
Nu cred că s-a materializat ceea ce, întâmplător, își dorea. Dovadă fiind hotărârile judecătorești prin care statul, și mă refer aici și la litigiile în domeniul drepturilor salariale, au fost date în sensul favorabil angajaților.
Deci a fost o dorință a dânsului, reacția a fost pe măsură, dânsul a zis că poate nu am înțeles noi bine la acel moment și că nu asta ar fi sugerat, dar a rămas...
Alessia Păcuraru: Nu este singurul scandal legat de presupuse intruziuni ale unor oameni din guvernul Bolojan în justiție, însă Dragoș Pâslaru a anunțat că vă va acționa în instanță.
Mădălina Afrăsinei: Este dreptul fiecărui cetățean de a se adresa unei instanțe. Aștept să mă dea și în judecată. Mă pregătesc, dar este trist că se ajunge la momentul la care nu mai reușim să ne mai amintim ce am discutat și cum am discutat.
Alessia Păcuraru: Ați simțit în anumite procese presiunea politică din domeniul politic asupra sistemului judiciar?
Mădălina Afrăsinei: Eu, personal, niciodată. Dovadă că, după aproape 25 de ani, încă intru cu același entuziasm în ședința de judecată. Nimeni nu a îndrăznit să îmi sugereze cumva, într-un sens sau altul, soluția. Eu am mai spus, profesia aceasta vine la pachet și cu astfel de presiuni, cu ghilimelele de rigoare. Ar fi ideal ca cei din celelalte două puteri ale statului să înțeleagă că această colaborare între puterile statului nu înseamnă sugestii și puneri de etichete într-un fel sau altul, pentru că nu profită nimănui.
