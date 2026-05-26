Crimă șocantă în județul Cluj! O mamă și-a pierdut viața încercând să își salveze fiica de fostul ei iubit
Poliție
Un conflict violent izbucnit marți în localitatea Luna s-a soldat cu moartea unei femei, după ce mai multe persoane au fost agresate de un tânăr de 24 de ani.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, incidentul a fost semnalat în cursul dimineții, iar la fața locului au fost identificate patru victime, cu vârste între 16 și 36 de ani.
Din primele date, conflictul ar fi pornit pe fondul unor neînțelegeri legate de o relație anterioară, în care era implicată fosta concubină a agresorului.
Bărbatul ar fi mers ulterior la locuința acesteia, unde ar fi agresat-o fizic și ar fi scos-o din casă. În apărarea tinerei au intervenit mama și sora ei, care ar fi fost, de asemenea, atacate.
În timpul intervenției, femeia în vârstă de 36 de ani ar fi fost rănită grav cu un obiect tăietor-înțepător. Deși echipajele medicale au încercat să o resusciteze, aceasta a fost declarată decedată.
Cazul este anchetat de autorități, fiind verificat și faptul că agresorul ar fi avut emis un ordin de protecție la momentul producerii atacului.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:39 - Momente dramatice pentru o familie din Botoșani. Un copil a rămas inconștient după ce a înghițit un capac de la o cariocă
- 13:23 - Tragedie în Belgia: un tren a spulberat un microbuz cu elevi. Patru persoane au murit, printre care doi copii
- 13:17 - ANM a emis două avertizări Cod galben. Vânt puternic, furtuni și grindină în mai multe județe din țară
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News