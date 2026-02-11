Actualitate· 1 min citire
Șofer român, prins cu 100 de kilograme de droguri
11 feb. 2026, 10:03
Actualizat: 11 feb. 2026, 10:03
Scris de Realitatea de Galati
Marfă de aproape 3 milioane de euro, ascunsă în TIR
Captură uriașă de droguri în Italia. Un român a fost prins cu aproape 100 de kilograme de cocaină, o marfă evaluată la circa trei milioane de euro.
Transportul se afla într-un TIR încărcat oficial cu îngrășăminte agricole, însă oprirea suspectă într-o parcare din Toscana a atras atenția forțelor de ordine.
Echipa canină a confirmat suspiciunile autorităților
Polițiștii au decis să verifice documentele și încărcătura. Reacția șoferului a ridicat imediat semne de întrebare.
Nu a putut justifica prezența în zonă, iar comportamentul lui a devenit tot mai tensionat. Bărbatul a fost reținut, iar anchetatorii încearcă acum să afle de unde provenea marfa și cui îi era destinată.
Sursa: Realitatea Din Italia
