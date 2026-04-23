Miniștrii PSD își vor depune demisiile la ora 14. Social-democrații ies oficial din guvernul condus de Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu - Foto INQUAM Photos / Octav Ganea
Miniștrii social-democrați vor merge să-ți depună demisiile la ora 14, potrivit surselor Realitatea Plus.
La ora 14:00, conform surselor Realitatea Plus, toți miniștrii Partidului Social Democrat vor ajunge la Palatul Victoria pentru a îi mâna demisiile lui Ilie Bolojan.
Miniștrii PSD demisionează astăzi la ora 14
Practic, este momentul în care Partidul Social Democrat iese oficial din guvernul condus de Ilie Bolojan.
Între timp, social-democrații își fac planuri și pentru perioada următoare, pentru ce urmează după aceste demisii.
Se iau în calcul atât o moțiune de cenzură, cât și o sesizare la CCR
Conform surselor Realitatea Plus, vor avea loc mai multe discuții în interiorul Partidului în zilele următoare. Sunt luate în calcul atât o moțiune de cenzură, cât și o sesizare la Curtea Constituțională, în cazul în care Ilie Bolojan nu se va prezenta în Parlament în decursul acestor 45 de zile de interimat care urmează.
Pentru a cere votul parlamentarilor, însă, vor mai exista discuții în partid pentru a se lua o decizie, atât în privința acestei sesizări, cât și în privința moțiunii de cenzură.
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News