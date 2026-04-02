Minele din România se închid pe bandă rulantă. Val de concedieri: statul român pune pe butuci industria mineritului

În timp ce alte state europene redeschid minele, România le închide pe bandă rulantă. Deși ne aflăm în plină criză energetică, carierele miniere din Gorj s-au închis, iar mii de oameni au rămas fără loc de muncă. Premierul Ilie Bolojan a fost de neclintit în fața disperării oamenilor care au protestat zile întregi pe străzile din Gorj și în fața Guvernului.

România închide minele. Țările europene vor să le redeschidă

Într-o singură zi, Complexul Energetic Oltenia a pus lacătul pe două perimetre miniere , carierele Jilț Sud și Lupoaia și a trimis acasă nu mai puțin de 1.476 de salariați. Această decizie radicală lasă în urmă nu doar mii de familii fără nicio sursă de venit, ci și comunități întregi condamnate la subdezvoltare și sărăcie lucie, într-o zonă în care mineritul reprezenta singurul plămân economic funcțional.

De altfel, de la 1 mai vor pleca acasă alți 317 mineri care au contracte determinate la Complexul Comercial Oltenia.

În timp ce guvernanții cred că astfel vor face economie la bugetul de stat, închiderea celor două cariere miniere produce, de fapt, un efect de domino greu de controlat. Potrivit acestora, micii comercianți și toate activitățile conexe care gravitau în jurul acestui gigant energetic vor avea de suferit, ceea ce demonstrează încă o dată că tranziția energetică din România se face cu un cost social uriaș, plătit exclusiv de oamenii de rând.

Ba mai mult, CET Govora și minele de cărbune de la Alunu și Berbești se închid pe 31 august 2026, ceea ce înseamnă că aproximativ 400 de mineri din Vâlcea vor rămâne fără loc de muncă. Autoritățile județene spun că mulți dintre ei vor ieși la pensie, iar pentru restul se caută soluții de angajare. „Știți ce fac eu acum? Eu vorbesc cu companii care au nevoie de lăcătuși, electricieni, frezori, tâmplari, sudori... Dar știți că unii nu vor să plece? Că în privat e nasol, se cam muncește”, a fost reacția halucinantă a lui Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

De frică că vor rămâne fără loc de muncă, o parte dintre angajații Minei Lupeni s-au închis în subteran în semn de protest. Aceștia cer ca minerii care au contracte pe perioadă determinată să fie încadrați pe o perioadă nedeterminată în cadrul exploatării de cărbune. Precizăm că Mina Lupeni este una dintre exploatările de cărbune din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului care ar urma să fie închisă în acest an.

Asta în timp ce Italia amână timp de 13 ani închiderea centralelor pe cărbune. Ministrul italian al Energiei a declarat că țara sa ar putea reporni unele termocentrale pe cărbune în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu va conduce la o criză energetică. Iar Germania analizează reactivarea centralelor pe cărbune din cauza creșterii prețurilor la energie.