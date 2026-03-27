Mesajul naționalei după eșecul cu Turcia: „Avem nevoie de voi să ne ridicăm”

Naționala României a transmis un mesaj emoționant fanilor după înfrângerea cu Turcia, scor 0-1, care a însemnat ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026.

„Tricolorii” au ținut să le mulțumească suporterilor pentru susținerea impresionantă, atât pe stadionul din Istanbul, cât și din fața televizoarelor, și au recunoscut că dezamăgirea este uriașă.

„Seara trecută, la Istanbul, am simţit din nou dragostea şi susţinerea voastră din primul până în ultimul minut. Deşi rezultatul final nu a fost cel pe care l-am dorit cu toţii, sprijinul vostru din tribune a fost, ca de fiecare dată, la înălţime.”

Jucătorii au subliniat că regretă profund faptul că nu au reușit să obțină un rezultat pozitiv, în ciuda efortului depus și al atmosferei create de fani.

„Regretăm profund că nu am reuşit să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv care să răsplătească efortul vostru şi pasiunea cu care ne-aţi susţinut.”

În mesaj este menționată și audiența impresionantă, de peste 4 milioane de români care au urmărit partida, un aspect care crește responsabilitatea echipei pentru viitor.

„Gândurile noastre se îndreaptă şi către cei peste 4 milioane de români din faţa televizoarelor, care au trăit cu sufletul la gură fiecare fază .Cifra aceasta ne onorează, dar ne şi obligă. Avem o datorie morală uriaşă faţă de voi toţi.”

Deși momentul este unul extrem de dificil, jucătorii promit că vor merge mai departe și vor încerca să repare imaginea echipei în viitor.

„Acum, trăim multă tristeţe, dar şi o dorinţă imensă de a corecta greşelile şi de a vă oferi bucuria pe care o meritaţi. Lupta continuă, iar unitatea acestui grup rămâne neclintită. Avem nevoie de voi să ne ridicăm şi să facem România fericită.”

România a fost eliminată de Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026, iar „tricolorii” vor mai avea de așteptat cel puțin încă patru ani pentru o nouă șansă la un turneu final.