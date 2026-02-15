Manifestul campionului Daniel Ghiță: „Gașca de gloabe nu a reușit să îmi șteargă cariera” - VIDEO

Unul dintre cei mai mari luptători de heavyweight din România, a vorbit, într-un videoclip pe TikTok fără menajamente despre perioada în care cariera sa a fost ținta atacurilor media și a manipulărilor opiniei publice

Daniel Ghiță, unul dintre cei mai mari luptători de heavyweight din România, a vorbit, într-un videoclip pe TikTok fără menajamente despre perioada în care cariera sa a fost ținta atacurilor media și a manipulărilor opiniei publice. Alegerea piesei nu este întâmplătoare, ci reflectă starea și emoțiile pe care a dorit să le împărtășească, făcând ca întreaga postare să fie încărcată de autenticitate și căldură.

Pentru postarea sa pe TikTok, a ales o melodie emoționantă care transmite profunzime și sensibilitate, reușind să creeze o conexiune autentică cu cei care o urmăresc. Versurile pline de trăire și ritmul delicat completează perfect mesajul transmis, transformând videoclipul într-un moment sincer și memorabil.

„Gașca de gloabe a încercat ani la rând să îmi șteargă realizările, cu slogane, articole plătite și atacuri personale. În afară, este mult mai greu să manipulezi, dar aici, în România, totul a fost bine organizat”, a spus fostul campion în videoclip.

Ghiță își amintește cu mândrie de performanțele care l-au consacrat: în 2012, la Glory 4 Tokyo, a obținut titlul de vicecampion mondial, după ce a luptat de patru ori într-o singură seară – un adevărat turneu la nivel înalt. „Locul 1 a fost Semmy Schilt, locul 2 – Daniel Ghiță. Așa arătau picioarele mele după acea seară. Nu a fost un meci aranjat pentru imagine, ci competiție reală, cu tot ce înseamnă efort și sacrificiu”, explică sportivul în cadrul videoclipului pe fundalul căruia răsună o melodie cu un puternic mesaj suveranist.

În 2014, Daniel Ghiță a ajuns numărul 1 mondial la categoria grea, performanță bazată exclusiv pe punctele acumulate prin rezultate reale, nu prin PR sau articole plătite. „Glory 4 a fost ultima gală cu turneu adevărat și clasament mondial. După aceea, sistemul s-a schimbat, a devenit un circuit închis, cu meciuri aranjate și vedete supraexpuse artificial.”

Ghiță critică generația actuală a luptătorilor de heavyweight: „Noi luptam de mai multe ori într-o singură seară și eram elita mondială. Azi, se postează mai mult decât se luptă. Nu va mai chinuiți să ștergeți cariera mea doar ca să prezentați voi mari campioni, umflați de presă. Performanțele mele nu au egal în România. Tehnica, cunoștințele – toate sunt incontestabile.”

Fostul campion ironizează și criticile aduse de așa-numiții „campioni” ai momentului: „Mă amuzam cum se agita gloaba, crezând că e peste mine… Când ajuți mediocrii, ei se cred importanți și valoroși. Eu doar am arătat respect și i-am băgat în seamă, dar asta nu le dă valoare reală. Gloabele sunt doar «campionii» caselor de pariuri. ”