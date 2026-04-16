Ion Cristoiu, despre întâlnirea de taină dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan: „PNL va propune noul premier, coaliția rămâne, Bruxelles-ul va fi liniștit”

Ion Cristoiu a realizat o analiză explozivă în direct la Realitatea PLUS, după întâlnirea de taină dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan, care a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni. Analistul Realitatea PLUS este de părere că Ilie Bolojan și-a pierdut sprijinul politic și că, în aceste momente, sunt două scenarii pe masă: fie premierul demisionează, fie refuză să plece din fruntea Executivului și va arunca țara în criză.

”PSD-ul a ales drept cale de campanie presiunea. Adică până și acest sondaj...nu era nevoie pentru că noi avem de a face cu o conducere PSD legitimă, aleasă de congres, dar dacă ați observat, s-a mers pe această presiune, deci luni, când, luni are loc la ora 5:00, la ora 6:00, să zicem, vine rezultatul și rezultatul îl știm: anume PSD își retrage sprijinul politic pentru persoana Ilie Bolojan.

În acel moment există două scenarii: cel mai bun, simplu, corect, este ca Ilie Bolojan să demisioneze fără nicio perioadă. Da, să demisioneze, având în vedere că această nu mai are sprijinul acesta, asta este varianta cea mai simplă și cea mai necesară pentru România, dacă vreți, putem discuta cu o absolut obiectivitate, nimeni nu-și poate permite.....

Și cealaltă, care înseamnă criză. Adică să refuze Bolojan să plece. Da, în acel moment România intră într-o criză politică uriașă de care nu are nevoie și de care crize la care cred că de la Bruxelles vine Ursula și îi dă cu poșeta în cap.

E foarte important, nu am voie să am crize.(...) această chestiune, având în vedere că au acceptat și USR, se rezolvă simplu: pleacă un om, Bolojan”, a declarat Ion Cristoiu la realitatea PLUS.

Întrebat ce urmează în cazul în care Ilie Bolojan își dă demisia din funcțua de premier, analistul Realitatea PLUS a răspuns: ”Consultările de la Cotroceni care se reface coaliția, inclusiv cu USR. Cu toate astea, rămâne rotativa, rotația asta, dar de la PNL în PNL se întâlnește, salvează și PNL-ul dacă demisionează. Asta e, da? Și deci el, deci problema e la el, apropo de întâlniri, demisionează și atunci PNL-ul propune pe altcineva. Sunt mai multe variante. Eu mereu încerc să subliniez cât de simplu se poate rezolva”.