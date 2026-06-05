Explozie puternică în Portul Constanța. O dronă marină ar fi fost detonată - FOTO/VIDEO

O explozie puternică a avut loc în Portul Constanța, în zona Danei 78, unde, în cursul dimineții, s-a găsit o dronă marină care ar fi fost descoperită în apropierea sediului Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Potrivit presei locale, dispozitivul suspect ar fi fost detonat controlat.

UPDATE 11:15 - MApN a confimat că drona s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

UPDATE 11:05 - La ora 10:29 a fost activat Planul Roșu , iar în zonă au fost mobilizate patru echipaje SMURD, inclusiv o autospecială pentru transportul victimelor multiple și două ambulanțe. Nu sunt raportate victime. Surse din teren afirmă că dispozitivul ar fi intrat în modul de autodistrugere și ar fi explodat singur.

UPDATE 10:50 - A fost activat planul roșu de intevenție în Portul Constanța, în urma exploziei dronei marine

Potrivit primelor informații, explozia NU a fost controlată și s-ar fi produs în apropierea portului militar Constanța. Se pare că nu ar exista victime.



Autoritățile au decis evacuarea zonei din Portul Constanța în care a fost găsit dispozitivul suspect, iar la fața locului sunt specialiști din cadrul SRI, jandarmi, polițiști și polițiști de frontieră.



Toți angajații din zona în care a fost găsită drona au fost anunțați să părăsească zona, iar accesul între Poarta 1 până la Dana 0 a portului a fost interzis.

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Incidentul vine la doar o săptămână după ce o altă dronă a lovit etajul superior al unui bloc din Galați, provocând panică în rândul locatarilor și declanșând o anchetă amplă a structurilor de securitate.