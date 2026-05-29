Cum se văd urmările exploziei dronei de la Galați la lumina zilei - FOTO/VIDEO

La lumina zilei devine clar cât de puternic a fost impactul dronei rusești care s‑a prăbușit pe acoperișul unui bloc de zece etaje din Galați, în noaptea de joi spre vineri.

Potrivit autorităților, obiectul zburător a lovit structura liftului, perforând acoperișul înainte de a detona. Deflagrația a afectat mai multe apartamente, a spart geamuri și a aruncat fragmente metalice pe o rază de zeci de metri.

Odată cu răsăritul, echipele de intervenție au putut observa mai bine urmările exploziei. Pe acoperiș se văd urme extinse de incendiu, bucăți din dronă, cabluri topite și elemente de structură smulse.

La sol, pompierii și specialiștii MApN continuă cercetarea zonei pentru a aduna toate probele necesare și pentru a stabili cu exactitate traiectoria aparatului de zbor.