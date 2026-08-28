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Alertă ANM. Cod galben de vânt puternic în opt județe. Rafalele ajung la 70 km/h

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat28 aug. 2026, 11:53
SursăRealitatea.Net

Cod galben de vânt puternic în România. ANM anunță rafale de până la 70 km/h în opt județe din sudul și estul țării, iar sâmbătă avertizarea se extinde în vest.

Rafale de până la 70 km/h în mai multe județe

Astfel, în intervalul 28 august, ora 10:00 - 28 august, ora 20:00, în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50 - 70 km/h.

Județele vizate sunt Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea.

Cod galben de vânt în Caraș-Severin

De asemenea, în intervalul 28 august, ora 20:00 - 29 august, ora 18:00, va fi în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului, cu viteze de 50 - 70 km/h, în județul Caraș-Severin.

Potrivit ANM, intensificări ale vântului cu viteze de 40 - 50 km/h vor fi pe arii restrânse și în vestul și nordul țării.

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