Nicușor Dan ar urma să desemneze premierul săptămâna viitoare. SURSE: Guvern PSD cu premier independent-VIDEO

Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să desemneze noul premier în a doua parte a săptămânii viitoare. Potrivit surselor Realitatea PLUS, noul guvern va fi unul PSD, cu un prim-ministru independent politic. Printre numele vehiculate pentru funcția de premier se numără Alexandru Nazare și Eugen Tomac.
Alexandru Nazare și Eugen Tomac, variante pentru funcția de premier
Potrivit surselor Realitatea PLUS, în perioada următoare ar urma să aibă loc consultări informale între președinte și reprezentanții partidelor politice, fără convocarea unor consultări oficiale la Palatul Cotroceni.
Printre numele vehiculate pentru funcția de premier se află Alexandru Nazare și Eugen Tomac. Varianta Eugen Tomac a fost discutată și în urmă cu aproximativ trei luni, președintele Nicușor Dan afirmând la acel moment că nominalizarea ar fi trebuit să beneficieze de susținerea grupurilor parlamentare.
Sursele citate susțin că propunerea pentru funcția de prim-ministru ar putea fi făcută în a doua parte a săptămânii viitoare, iar învestirea noului Guvern ar putea avea loc în a doua săptămână a lunii septembrie.
Noul guvern ar putea beneficia inclusiv de susținerea UDMR
Pentru obținerea votului de învestitură, noua formulă guvernamentală are nevoie de o majoritate parlamentară. Potrivit acelorași surse, guvernul ar urma să beneficieze inclusiv de susținerea UDMR și a unor grupuri parlamentare mai mici.
În discuțiile privind viitoarea componență a Executivului, un rol important l-ar avea și relația președintelui cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării. Potrivit surselor citate, Nicușor Dan își dorește ca la conducerea celor două ministere să se afle reprezentanți cu care să poată avea o comunicare eficientă.
Calendarul final al consultărilor și al desemnării premierului urmează să fie stabilit în perioada următoare, iar formarea unei noi majorități parlamentare va fi esențială pentru învestirea Guvernului.