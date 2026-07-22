Admitere liceu 2026: Rezultatele repartizării computerizate. Actele necesare și calendarul înscrierilor

Miercuri, 22 iulie, se vor publicate rezultatele repartizării computerizate la liceu pentru absolvenții claselor a VIII-a, disponibile pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele școlilor. Elevii admiși au la dispoziție perioada 23-28 iulie pentru a-și depune dosarele de înscriere la instituțiile de învățământ unde au obținut un loc.
Elevii și părinții pot afla profilul și liceul la care au fost admiși folosind codul individual unic de candidat. Acest cod a fost primit de fiecare elev în parte în timpul susținerii probelor de la Evaluarea Națională 2026.
Acte necesare pentru dosar
Dosarul de înscriere trebuie depus conform programului specificat de secretariatul fiecărui liceu. Confirmarea locului este obligatorie pentru toți candidații admiși și se realizează exclusiv prin predarea fizică a documentelor. Părinții trebuie să pregătească următoarele acte esențiale:
Cererea de înscriere pusă la dispoziție de liceul respectiv
Copie a certificatului de naștere și a cărții de identitate a elevului
Copii ale cărților de identitate ale părinților și adeverință de domiciliu
Documente privind autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați
Foaia matricolă și adeverința cu notele obținute la Evaluarea Națională
Adeverință medicală, fișa de vaccinări și consimțământul GDPR
Soluții pentru cazurile speciale
Unii candidați pot fi repartizați la o distanță mare de casă, deși media le-ar fi permis teoretic accesul la o unitate școlară mai apropiată. Secretarul de stat Sorin Ion a precizat că acești elevi pot solicita un loc favorabil, dacă îndeplinesc criteriile de medie, prin depunerea unor cereri în perioada 29-30 iulie. Repartizarea pentru rezolvarea acestor situații excepționale este programată pentru 31 iulie 2026.
A doua etapă de repartizare
Candidații care nu au obținut un loc în prima fază sau care nu și-au depus dosarele la timp vor avea o nouă șansă. A doua etapă de repartizare computerizată va debuta oficial tot pe 31 iulie 2026. Această sesiune este deschisă și absolvenților proveniți din promoțiile anterioare care au vârsta de cel mult 18 ani.