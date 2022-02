Un tânăr de 37 de ani a început să meargă din nou după ce a fost operat de o tumoră de aproape 7 cm. Bărbatul a ajuns în stare gravă la spital, asta după ce nu iși mai putea mișca partea stângă a corpului.

Silviu este din Galați, are 37 de ani și patru copii îl așteaptă acasă.

“Ce am văzut aici am rămas mirat. Merg acum, am stabilitate. Sunt ca un copil care merg. Nici mie nu-mi venea să cred. Este un om deosebit și nu îmi venea să cred am avut șansa asta sau norocul că am fost pe mâna lui.

Nu mai aveam stabilitate, cădeam pe jos, nu mai puteam să mai merg foarte bine și am ajuns la spital. M-au trimis de la Galați la domul Eva. Eu am avut prima data covid. Am avut codiv și cred că mai tare s-a aprofundat și de acolo nu am mai putut să merg. De la săptămână la săptămână începeam să merg mai greu. Și am ajuns aici și mulțumesc lui Dumnezeu a fost operația perfectă. Merg acum, am stabilitate. Sunt ca un copil care merg. Nici mie nu-mi venea să cred. Și diferența care am văzut-o acuma că merg ca un copil, fac pași puțin câte puțin.Nu mi-a explicat nimeni nimic.

Abia aici s-a descoperit. Pe unde am fost nu mi-a găsit nimeni nimic. Mă căutam la cap, mă căutam la spate, că aveam dureri și aici până în picioare. Durerea pleca de aici în mâni, îmi tremura și mâna stângă și dădea în picioare, până jos, nu simțeam nimic. Și într-adevăr aici în spital sunt foarte buni profesioniști. Ce am văzut aici am rămas mirat. Am văzut doctori care se implică foarte mult. Chiar nu credeam. Eu de România fugeam, am stat și mulți ani pe afară. Dar în România, la Iași am văzut doctori care se implică și am văzut implicarea lor zi de zi și asta e foarte frumos.

Să îi dea Dumnezeu sănătate și să o tină tot așa. Este un om deosebit care nu îmi venea să cred că am avut eu șansa asta sau norocul că am fost pe mâna lui. Eu zic noroc că am fost pe mâna lui.

Aici am văzut diferența asta, eu tot lungeam o boală care poate nu mai aveam scăpare. Să trăiesc lângă familie și îmi dorec să plec mai repede. Banii nu contează și nu contează nimic. Sănătatea contează foarte mult. Noi toți fugim după bani, să avem, să facem, dar dacă nu ai sănptate nu rezolvi nimic. Și ce am văzut aici în două săptămâni rămâi marcat.” – Silviu STOICA, pacient Galați 37 ani

“S-a adresat spitalului nostru pentru un deficit motor la membrele superioare și inferioare, ceea ce se numește tetrapareză. În urma investigațiilor s-a decelat un neurinom, o tumoră a nivelul măduvei cervicale dezvoltată din teaca unui nerv. Aceste tipuri de tumori sunt extrem de rare, reprezentând câteva procente din toată patologia coloanei cervicale. A avut o dezvoltare în bisac, adică o mare parte dezvoltată în canalul medular care comprima măduva, având drept rezultat respectivul deficit motor, iar cealaltă componentă șa nivelul unei formațiuni anatomice numită foramen neural, adică locul pe unde nervul iese din coloană. S-a făcut o intervenție laborioasă, a durat aproximativ patru ore, s-a reușit să scoatem în totalitate componenta din canalul medular și peste 95 % din foramen neural. Pacientul are o evoluție bună și urmează să fie externat zilele următoare.