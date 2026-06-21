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Economie· 2 min citire
Analiză Daniel Udrescu: Ficțiunea intermedierii sincopele fiscale ale economiei colaborative
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Publicat21 iun. 2026, 09:01
Actualizat21 iun. 2026, 09:03
Emergența platformelor Uber sau Airbnb a propulsat economia colaborativă ca motor de optimizare a resurselor. Sub inovația tehnologică s-a căscat însă o prăpastie adâncă între dinamica tranzacțiilor descentralizate și rigiditatea sistemelor fiscale. Sincopele care definesc taxarea acestui ecosistem hibrid reflectă incapacitatea dreptului pozitiv de a încadra o realitate în care granițele dintre utilizator și comerciant au fost desființate de algoritm.
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