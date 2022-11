Consiliul Judeţean Galaţi a recepţionat, luni, o clădire nouă pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sfântul Apostol Andrei”, investiţia ridicându-se la circa 14 milioane de lei. Conform preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, luni a fost recepţionată, o clădire nouă pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sfântul Apostol Andrei”.

„Sunt bucuros că am finalizat o nouă investiţie în sănătate, care va asigura condiţii mai bune pentru pacienţi şi personalul medical. Am construit de la zero o clădire nouă pentru Ambulatoriul spitalului, în care vor funcţiona mai multe cabinete, săli de tratament şi de investigaţii medicale. Este o investiţie extrem de necesară, având în vedere că mii de oameni sunt consultaţi lunar în cadrul Ambulatoriului de Specialitate”, a declarat președintele CJ Galați, Costel Fotea.

Noua clădire în care vor funcţiona 13 specialităţi medicale are trei etaje şi o suprafaţă desfăşurată de peste 1.500 de mp.

De asemenea, a fost achiziţionată şi aparatura medicală necesară pentru noile spaţii, în valoare de peste 2,1 milioane de lei, fiind modernizate complet şi fostele cabinete ale medicilor de familie.

Personalul medical se va muta în noile spaţii în următoarele două săptămâni, timp în care vor fi instalate şi echipamentele medicale.

Valoarea investiţiei a fost de aproximativ 14 milioane de lei, fonduri europene atrase de către Consiliul Judeţean Galaţi.

Sursa: Realitatea de Galati