Victorii scurte pentru CSM Arcada Galați în meciurile din Cupa României cu U Cluj-Napoca
Victorii scurte pentru CSM Arcada Galați în meciurile din Cupa României cu U Cluj-Napoca
Acestea au fost ultimele meciuri ale voleibaliștilor gălățeni în acest an
Voleibaliștii de la CSM Arcada Galați au obținut luni calificarea la turneul final al Cupei României, după ce a învins în meciurile jucate duminică și luni cu U Cluj-Napoca.
În manșa tur din faza sferturilor de finală ale Cupei României, disputată duminică seara, CSM Arcada Galați s-a impus cu scorul 3-0 în fața celor de la ”U” Cluj-Napoca.
Jocul cu echipa din Cluj-Napoca a durat doar 53 de minute. În primul set clujenii, considerați gazdă în meciul de duminică, au cedat cu scorul 7-25. Setul secund a fost ușor mai echilibrat și s-a încheiat cu 25-14 în favoarea gălățenilor, în timp ce în ultimul parțial CSM Arcada s-a impus cu 25-10.
La fel ca în meciul de duminică și jocul considerat retur, cel de luni, a fost câștigat de CSM Arcada cu scorul 3-0 (25-14, 25-10, 25-16).
Final four-ul Cupei României se va disputa în intervalul 11-12 martie, iar locul de desfășurare urmează să fie anunțat de Federația Română de Volei. Celelalte trei echipe calificate la turneul final urmează să fie stabilite.
Pentru CSM Arcada urmează o perioadă de pauză competițională. Marți, 10 ianuarie, CSM Arcada va susține, la Galați, manșa tur din play-off-ul Cupei CEV cu italienii de la Bluenergy Daiko Volley Piacenza. Returul la 25 ianuarie, în Italia.
Antrenorul campionilor de la CSM Arcada Galați, Sergiu Stancu, a obținut din partea Federației Române de Volei premiul ”Performanţa anului la seniori”, prin câștigarea ca selecționer al primei reprezentative a României Silver League şi calificarea la CE 2023.
La câteva zile distanță, 14 ianuarie, formația gălățeană va susține primul meci din returul campionatului Diviziei A1, tot la Galați, cu Rapid București, meci în care campionii au prilej de revanșă după înfrângerea din tur.
Sursa: Realitatea de Galati
Citește și:
- 12:24 - Pep Guardiola pleacă de la Manchester City după 10 ani. Cine îi poate urma la conducerea clubului
- 08:01 - De ce a jucat FCSB cu rezervele în meciul cu Hermannstadt
- 18:47 - Lamine Yamal ratează startul Cupei Mondiale. Incertitudine majoră pentru naționala Spaniei după accidentarea suferită în Aprilie
- 16:18 - Presa din Turcia, critică dură la adresa lui Mirel Rădoi după seria neagră de la Gaziantep: „Sezon încheiat dezastruos”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News