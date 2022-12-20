Victorii scurte pentru CSM Arcada Galați în meciurile din Cupa României cu U Cluj-Napoca

Acestea au fost ultimele meciuri ale voleibaliștilor gălățeni în acest an

Voleibaliștii de la CSM Arcada Galați au obținut luni calificarea la turneul final al Cupei României, după ce a învins în meciurile jucate duminică și luni cu U Cluj-Napoca.

În manșa tur din faza sferturilor de finală ale Cupei României, disputată duminică seara, CSM Arcada Galați s-a impus cu scorul 3-0 în fața celor de la ”U” Cluj-Napoca.

Jocul cu echipa din Cluj-Napoca a durat doar 53 de minute. În primul set clujenii, considerați gazdă în meciul de duminică, au cedat cu scorul 7-25. Setul secund a fost ușor mai echilibrat și s-a încheiat cu 25-14 în favoarea gălățenilor, în timp ce în ultimul parțial CSM Arcada s-a impus cu 25-10.

La fel ca în meciul de duminică și jocul considerat retur, cel de luni, a fost câștigat de CSM Arcada cu scorul 3-0 (25-14, 25-10, 25-16).

Final four-ul Cupei României se va disputa în intervalul 11-12 martie, iar locul de desfășurare urmează să fie anunțat de Federația Română de Volei. Celelalte trei echipe calificate la turneul final urmează să fie stabilite.

Pentru CSM Arcada urmează o perioadă de pauză competițională. Marți, 10 ianuarie, CSM Arcada va susține, la Galați, manșa tur din play-off-ul Cupei CEV cu italienii de la Bluenergy Daiko Volley Piacenza. Returul la 25 ianuarie, în Italia.

Antrenorul campionilor de la CSM Arcada Galați, Sergiu Stancu, a obținut din partea Federației Române de Volei premiul ”Performanţa anului la seniori”, prin câștigarea ca selecționer al primei reprezentative a României Silver League şi calificarea la CE 2023.

La câteva zile distanță, 14 ianuarie, formația gălățeană va susține primul meci din returul campionatului Diviziei A1, tot la Galați, cu Rapid București, meci în care campionii au prilej de revanșă după înfrângerea din tur.

