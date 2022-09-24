Victorie la pas pentru United Galați în meciul cu CFF Clujana Cluj Napoca

United Galați s-a simțit ca acasă, la Brăila

Sâmbătă după amiază, în Sala Polivalentă Danubius din Brăila, United Galați a întâlnit pe CFF Clujana Cluj-Napoca, în etapa a 3-a din Liga 1 la futsal. Meciul a fost la discreția campionilor care s-au impus cu 9-0 (5-0) fără să se forțeze prea mult.

United Galați a deschis scorul în minutul 5 prin Daniel Araujo. În minutul 8 Vlăduț Dudău a trimis mingea în bară, pentru ca în minutul 9 să reușească să înscrie pentru 2-0. În minutul 11 brăileanul Andrei Crăciun a înscris pentru 3-0, cu un șut puternic de la 6 metri. Burdujel a mărit avantajul gălățenilor în minutul 18, iar un minut mai târziu Crăciun a trimis și el mingea în bară. Ultimul gol al primei reprize a fost marcat de Octavian Cireș, după o pasă primită de la Dudău.

După pauză, gălățenii au mai marcat de 4 ori, iar antrenorul Florin Ignat a rulat întreg lotul avut la dispoziție. Dos Santos ”Pele” a marcat pentru 6-0 în minutul 28, apoi Burdujel a realizat ”dubla” în minutul 34. Araujo a realizat și el ”dubla” în minutul 38, după o pasaă primită de la ”Pele”, a trimis în poarta de la un metru. Ultimul gol al meciului a fost marcat în minutul 40 de Albert Cireș, „mezinul” echipei gălățene.

United Galați a început cu: Toniță - Burdujel, O. Cireș, Crăciun, Dudău. Au mai jucat: Cârdei, Pelé, Arhire, Crăciun, Boșneagă, Araujo, Oană, A. Cireș. Antrenor: Florin Ignat.



CFF Clujana Cluj-Napoca a început cu: Mocan - Florean, Leagu, Nemeș, Gorba. Au mai intrat: Moroșan, Gașcă, Corujan, Bucur, Daradics, Pavel. Antrenor: Florin Pavel.

Joi, 29 septembrie, de la ora 19.00, tot în Sala Polivalentă din Brăila, United Galați va juca cu CFR 1933 Timișoara, un meci restanță din prima etapă a actualului sezon de Liga 1 la futsal.

Sursa: Realitatea de Galati