Sport· 2 min citire

Victorie la pas pentru United Galați în meciul cu CFF Clujana Cluj Napoca

24 sept. 2022, 22:08
Articol scris de Realitatea de Galati

United Galați s-a simțit ca acasă, la Brăila

Sâmbătă după amiază, în Sala Polivalentă Danubius din Brăila, United Galați a întâlnit pe CFF Clujana Cluj-Napoca, în etapa a 3-a din Liga 1 la futsal. Meciul a fost la discreția campionilor care s-au impus cu 9-0 (5-0) fără să se forțeze prea mult. 

United Galați a deschis scorul în minutul 5 prin Daniel Araujo. În minutul 8 Vlăduț Dudău a trimis mingea în bară, pentru ca în minutul 9 să reușească să înscrie pentru 2-0. În minutul 11 brăileanul Andrei Crăciun a înscris pentru 3-0, cu un șut puternic de la 6 metri. Burdujel a mărit avantajul gălățenilor în minutul 18, iar un minut mai târziu Crăciun a trimis și el mingea în bară. Ultimul gol al primei reprize a fost marcat de Octavian Cireș, după o pasă primită de la Dudău.

După pauză, gălățenii au mai marcat de 4 ori, iar antrenorul Florin Ignat a rulat întreg lotul avut la dispoziție. Dos Santos ”Pele” a marcat pentru 6-0 în minutul 28, apoi Burdujel a realizat ”dubla” în minutul 34. Araujo a realizat și el ”dubla” în minutul 38, după o pasaă primită de la ”Pele”, a trimis în poarta de la un metru. Ultimul gol al meciului a fost marcat în minutul 40 de Albert Cireș, „mezinul” echipei gălățene.

United Galați a început cu: Toniță - Burdujel, O. Cireș, Crăciun, Dudău. Au mai jucat: Cârdei, Pelé, Arhire, Crăciun, Boșneagă, Araujo, Oană, A. Cireș. Antrenor: Florin Ignat.

CFF Clujana Cluj-Napoca a început cu: Mocan - Florean, Leagu, Nemeș, Gorba. Au mai intrat: Moroșan, Gașcă, Corujan, Bucur, Daradics, Pavel. Antrenor: Florin Pavel.

Joi, 29 septembrie, de la ora 19.00, tot în Sala Polivalentă din Brăila, United Galați va juca cu CFR 1933 Timișoara, un meci restanță din prima etapă a actualului sezon de Liga 1 la futsal.

Mai multe articole despre

cub, futsal, Andrei Crăciun, real, stiri braila, Liga 1, united galati, stiri Galati

Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News

Mai multe știri din Sport