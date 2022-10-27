Uraganul din Ucraina a spulberat United-ul din Galați

United Galați - Uragan lvano-Frankivsk 0-5 (0-4)

United Galați nu a făcut față adversarei la debutul în actuala ediție a Ligii Campionilor. Formația gălățeană a cedat categoric, scor 0-5 (0-4), jocul cu vicecampioana Ucrainei, Uragan lvano-Frankivsk, după un meci în care ucrainenii au jucat parcă cu altă viteză, demosstrând o diferență mare între jucătorii celor două echipe cel puțin la capitolul viteză a jocului.

Diferența s-a făzut și din faptul că în România united nu are un adversar de calibru, care să joace în viteză toate cele 40 de minute ale unui meci, iar gălățenii au fost surprinși de jocul oaspeților din primul meci.

Echipa ucraineană, cu mulți jucători din naționala Ucrainei, semifinalistă a Campionatului European, și-a conturat victoria chiar din prima repriză. După ce au dominat debutul meciului ucrainenii au deschis scorul în minutul 11 prin Shoturma. Imediat, gălățenii au avut șansa egalării, dar Daniel Araujo a trimis în bară un șut de penalitate obținut ca urmare a celor șase greșeli acumulate de oaspeți. Au urmat trei goluri ale celor de la Uragan, gruparea din Ucraina a marcat de trei ori consecutiv și s-a instalat la 4-0 după primele 20 de minute de joc.

La reluare gălățenii au început mai bine, însă elanul a fost tăiat de golul de 0-5 al ucrainenilor marcat în debutul reprizei a doua. Gălățenii au avut mai multe situații de gol în partea a doua, când oaspeții au trimis pe teren ”linia a 3-a”, dar nici așa nu au reușit să înscrie măcar golul de onoare, dar au reușit să scape fără gol în ultimul sfert de oră al meciului.

Meciul a fost început de United cu formula: Toniță – Ignat, Araujo, Cardenas, Pele. Au mai intrat: Cîrdei, Burdujel, Dudău, Cireș, Crăciun, Crișan, Oană, Petică, Boșneagă.

Grupa de Liga Campionilor de la Galați continuă joi cu meciurile din ziua a doua. joi, de la ora 17.00, când vor juca cele două învingătoare din prima zi. Benfica Lisabona, victorioasă, scor 3-1, cu ungurii de la Haladas, va juca cu Uragan lvano-Frankivsk, în timp ce învinsele de azi, United și Haladas se vor confrunta de la ora 20.00.

