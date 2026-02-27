Un jucător important de la U Cluj nu va juca în meciul cu Oțelul Galați

Universitatea Cluj poate obține în această seară calificarea în play-off pentru al doilea sezon la rând.

Pentru a-și asigura prezența între primele șase echipe încă din penultima etapă a sezonului regulat, „studenții” trebuie să câștige pe teren propriu duelul cu Oțelul Galați, programat vineri, de la ora 20:00.

Datele statistice le sunt favorabile clujenilor înaintea acestei confruntări de pe Cluj Arena. Oțelul a reușit o singură victorie în deplasare împotriva Universității în ultimii 27 de ani, iar „șepcile roșii” traversează o formă excelentă, cu șase succese în ultimele opt partide disputate în toate competițiile în 2026.

Totuși, Universitatea nu îl va avea nici de această dată pe bancă pe Cristiano Bergodi. Tehnicianul italian încă ispășește suspendarea dictată după incidentele din derby-ul Clujului și va putea reveni abia la primul meci de după încheierea sezonului regulat.

În plus, ardelenii nu se vor putea baza nici pe fundașul dreapta Dino Mikanovic. Croatul, în vârstă de 31 de ani, a primit la Botoșani al patrulea cartonaș galben din actuala stagiune și este suspendat pentru această partidă.

"Mika e suspendat, cu părere de rău, nu poate să ne ajute la acest mici, dar noi avem un lot competitiv, un lot mare. Toţi sunt apţi, acesta e un lucru îmbucurător şi toţi băieţii sunt pregătiţi de luptă", a spus Eugeniu Cebotaru, antrenorul secund al echipei, la conferinţa de presă premergătoare meciului.