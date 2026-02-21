Fotbal: CFR Cluj continuă seria victoriilor în Superligă, 2-1 cu Petrolul Ploiești
CFR Cluj - Petrolul
CFR Cluj a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'', într-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.
Echipa antrenată de Daniel Pancu a deschis scorul prin kosovarul Meriton Korenica (62), cu un șut din centrul careului, după o pasă oferită de Lorenzo Biliboc.
Petrolul a egalat prin fundașul Paul Papp (71), cu un șut din careu, după o minge așezată de Rareș Pop.
Golul victoriei gazdelor a fost marcat de Lorenzo Biliboc (81), lăsat liber în careu.
CFR a mai avut o ocazie mare, prin Alibek Aliev, dar mingea trimisă cu capul de atacant a fost respinsă de Paul Papp de pe linia porții (79).
Petrolul și-a creat mai multe ocazii, prin Adrian Chică-Roșă (11, 30), dar Mihai Popa a respins șuturile acestuia din afara careului. Portarul gazdelor a deturnat în bara transversală mingea expediată cu capul de Yoan Roche (38). Marco Dulca (67) a șutat peste din 10 metri.
CFR a ajuns la 9 victorii consecutive și zece meciuri la rând fără eșec. Petrolul era neînvinsă de patru etape, în care obținuse două victorii și două egaluri.
În tur, Petrolul a câștigat cu 1-0.
