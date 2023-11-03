Advertising
Sport· 1 min citire
Suntem în finala Campionatului Mondial de Minifotbal! România învinge Ungaria
Suntem în finala Campionatului Mondial de Minifotbal! România învinge Ungaria
Finala Campionatului Mondial din Emiratele Arabe Unite va avea loc mâine
Citește și
- 14:26Moartea lui Gabi Mureșan intră în atenția anchetatorilor. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
- 09:42 Încep sferturile de finală ale Cupei Mondiale
- 09:40Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul internațional Gabi Mureșan
- 07:57Liga Campionilor: Universitatea Craiova, pas important spre turul secund preliminar
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News