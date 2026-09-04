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Sport· 1 min citire
Sorana Cîrstea - Jasmine Paolini, în turul trei la US Open. Ora la care începe meciul
Sorana Cîrstea (foto: profimedia)
Publicat4 sept. 2026, 08:18
SursăRealitatea.net
Sorana Cîrstea, ocupanta locului 17 în clasamentul WTA și cap de serie numărul 16, va evolua vineri în turul al treilea de la US Open 2026. Jucătoarea din România o întâlnește pe italianca Jasmine Paolini, aflată pe poziția 21 mondială și desemnată cap de serie numărul 19.
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