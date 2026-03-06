România a obținut a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026
România a obținut a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026
Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă.
Naţionala României a învins joi, la Michalovce, reprezentativa Slovaciei, scor 32-26 (18-9), în al treilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup, anunță Realitatea Sportivă.
Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii.
Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă
Principalele marcatoare ale meciului au fost Lancz 5 goluri, Vargova 4, Gyoriova 4, pentru gazde, respectiv Grozav 10, Boiciuc 5, Ostase 4, Roşu 4, pentru România.
În cealaltă partidă din etapa a III-a joacă Polonia – Norvegia.
La debutul în grupa 1, tricolorele au fost învinse de campioana europeană, mondială şi olimpică Norvegia, în deplasare, scor 29-27, iar apoi au dispus de Polonia, cu 34-29
Competiţia continuă pentru România cu meciurile retur: cu Slovacia (8 martie, la Bistriţa), cu Norvegia (12 aprilie, Bucureşti) şi cu Polonia (12 aprilie, Radom).
În grupa 2 au fost repartizate Danemarca, Ungaria, Cehia şi Turcia.
Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.
Citește și:
- 08:46 - Dinamo este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României! Care sunt meciurile din penultimul act
- 17:49 - Formula 1. Marele Premiu al Australiei, în acest weekend
- 20:33 - „Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
- 10:21 - Ana Maria Bărbosu, gimnasta anului 2025
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News