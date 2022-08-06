Remiză cu Politehnica Iași la revenirea Oțelului Galați în Liga a 2-a

SC Oțelul și Poli Iași termină meciul la egalitate, scor 0-0

Sâmbătă, 6 august, de la ora 11.30, pe stadionul Oțelul din Galați, a avut loc meciul din prima etapă a Ligii a 2-a, între SC Oțelul Galați și Politehnica Iași. În prezența a peste 7000 de spectatori, meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

Prima fază periculoasă a fost în minutul 3, când Anton a trimis din 7 metri spre poartă, dar Dur-Bozoancă a deviat în corner. În minutul 9, Jardan a executat o lovitură liberă și a trimis în careu pentru Yabre, dar lovitura de cap a acestuia a fost respinsă în corner de un fundaș al oaspeților. În minutul 27, acelați Jardan a centrat în careu, dintr-o lovitură liberă, dar lovitura cu capul a lui Azinovic a trecut peste poarta oaspeților. În minutul 33 Iașul a avut o mare ocazie de gol, dar șutul de la 14 metri a lui Plokhotnyuk a trecut mult peste poarta gălățenilor. Peste 4 minute a fost rândul elevilor lui Dorinel Munteanu să aibă o ocazie mare de a deschide scorul. Gorovei a executat o lovitură liberă, Azinovic a recentrat cu capul în fața porții, iar Cîrjan a șutat de la 10 metri, spre vinclul din stânga, dar portarul Knoflach a respins în corner.

În minutul 54, Alin Nica a intrat în careul oaspeților, dar s-a împiedicat în minge și a fost deposedat. În minutul 61 Vașvari a șutat de la 8 metri, dar a fost blocat de Yabre. În minutul 67, la o centrare de pe dreapta, Yabre a reluat cu capul din 7 metri, din poziție ideală, dar peste poartă. În minutul 76, la o centrare din lovitură liberă a lui Gorovei, Adăscăliței a reluat cu capul, dar mingea a fost deviată în corner. În minutul 78 Nica a șutat de la 20 de metri, dar mingea a trecut peste poartă.

Astfel, după cele 90 de minute de joc și încă 4 minute suplimentare, Oțelul Galați și Politehnica Iași au terminat la egalitate, scor 0-0.

SC Oțelul: Dur-Bozoancă – Sil. Rus, Azinovic, Yabre, Nedelea, Markovic (min. 56 Adăscăliței), Jardan, Gorovei (mni. 83 D. Cireș), Mitroi (min. 63 Maxim), Cîrjan (min. 83 Berisha), A. Nica.

Pentru Oțelul urmează meciul de pe terenul celor de la Dinamo București, dată ce urmează să fie stabilită, în timp ce pe teren propriu Oțelul va reveni cu jocul din etapa a III-a, 20 august, pentru jocul cu cei de la Unirea Constanța.

Sursa: Realitatea de Galati