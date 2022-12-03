Oțelul termină pe locul 3 sezonul de toamnă al Ligii a 2-a, după o victorie cu 3-0 în meciul cu Metaloglobus
Oțelul Galați - Metaloglobus București 3-0
SC Oțelul a terminat pe locul 3 anul competițional din Liga a 2-a, cu 31 de puncte după 16 meciuri jucate din cele 19 etape ale sezonului. Sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul ”Oțelul” din Galați, în ultimul meci al anului din Liga a 2-a, echipa pregătită de Dorinel Munteanu a câștigat cu scorul 3-0 în jocul cu Metaloblobus București.
Oțelul a deschis scorul în minutul 14, din penalty, transformat de Cisotti și obținut de Neagu. În minutul 69, Farcaș i-a pasat în dreapta lui Adăscăliței, acesta a centrat în centrul careului, pe jos, iar Markovic a marcat pentru 2-0, cu un șut de la 10 metri. Scorul final a fost stabilit în minutul 75. Cisotti a câștigat un duel la 30 de metri de poarta adversă, a pătruns în careu și a centrat la bara de doua, de lângă Răuță, iar Alin Nica a trimis în poartă din 3 metri.
La 0-0 portarul Oțelului s-a evidențiat cu o intervenție salvatoare în fața celor de la Metaloglobus. La fel s-a întâmplat și în minutul 52, când Dur-Bozonacă a salvat din situație de unul la unul cu adversarul.
Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Farcaș, Yabre, Azinovic, Panait, Cisotti, Jardan (min. 57 Adăscăliței), Neagu (min. 88 D. Cireș), Maxim (min. 88 Bordun), Berisha (min. 57 Markovic), Gorovei (min. 43 A. Nica).
Următorul meci în Liga a 2-a va fi jucat de Oțelul în jurul datei de 25 februarie 2023 pe terenul celor de la CSM Slatina. Anul va fi încheiat de Oțelul cu jocul din Cupa României de joi, 8 decembrie, ora 20.00, cu Gloria Buzău.
Sursa: Realitatea de Galati
