Mircea Lucescu, în stare critică: medicii interzic transportul în străinătate! Situație alarmantă pentru selecționer
Mircea Lucescu, în stare critică: medicii interzic transportul în străinătate! Situație alarmantă pentru selecționer
Situație alarmantă pentru selecționer
Alertă la nivel național! Mircea Lucescu se află într-o stare delicată de sănătate și este internat în prezent la Spitalul Universitar din București, unde se află sub supravegherea atentă a medicilor.
Starea selecționerului României s-a agravat în ultimele zile, iar specialiștii care îl tratează au decis să nu permită transportul acestuia în afara țării. Potrivit surselor medicale, o deplasare în acest moment ar putea reprezenta un risc major pentru recuperarea sa.
Problemele de sănătate ale lui „Il Luce” au început la finalul anului trecut, când acesta a acuzat afecțiuni cardiace și a fost internat pentru investigații amănunțite.
În perioada sărbătorilor, situația s-a complicat, iar la începutul anului 2026 a ajuns din nou pe patul de spital, de această dată din cauza unei gripe severe, însoțite de febră ridicată, rezistentă la tratament.
Din cauza stării precare, antrenorul nu a putut călători în Antalya pentru a urmări pregătirea jucătorilor români, așa cum obișnuia în fiecare iarnă. Deși, pentru o perioadă scurtă, părea că se simte mai bine și a fost externat, problemele medicale au persistat.
În cele din urmă, familia a decis reinternarea sa, pentru ca Mircea Lucescu să beneficieze de îngrijire permanentă și monitorizare strictă, în speranța unei stabilizări rapide a stării sale.
Citește și:
- 10:21 - Ana Maria Bărbosu, gimnasta anului 2025
- 08:38 - U Cluj este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României, după 2-1 cu FC Hermannstadt
- 10:10 - Baschet. România a învins Portugalia, în preliminariile Cupei Mondiale
- 08:49 - Rapid a învins Unirea Slobozia cu 2-1 și e sigură că termină sezonul regulat pe locul 2
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News