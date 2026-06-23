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Sport· 2 min citire
Kylian Mbappe se apropie de Messi în topul marcatorilor all-time de la Mondial. Reacția FIFA după recitalul francezului cu Irak
Kylian Mbappe
Kylian Mbappé continuă să își consolideze statutul de superstar al fotbalului mondial și se apropie rapid de cele mai importante recorduri din istoria Campionatelor Mondiale.
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