Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

Dinamo are 49 de puncte, la fel ca Rapid

Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei a 26-a, scrie Realitatea Sportivă.

Oltenii au avut cea mai mare ocazie a reprizei întâi, în minutul 32, când Screciu a trimis o lovitură de cap, iar Mărginean a deviat mingea în bara propriei porţi.

În rest, prima parte s-a încheiat fără nici un şut pe poartă pentru ambele echipe. După reluare, încercările ofensive ale gazdelor au dus la deschiderea scorului.

Armstrong a centrat, Opruţ a trimis din prima în acreu de unde Alberto Soro a înscris cu capul.

Golul egalizator a venit în minutul 62, când Carlos Mora a luat o acţiune pe cont propriu, i-a pasat lui Cicâldău, iar acesta a centrat la prima bară, în careu, unde Al Hamlawi i-a luat faţa lui Boateng înscriind la colţul scurt.

În minutul 70 portarul craiovean, Laurenţiu Popescu, a ieşit foarte bine la Armstrong şi derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova s-a terminat 1-1.

Craiova rămâne lider, cu 50 de puncte, urmată de Rapid şi Dinamo, ambele cu câte 49 de puncte.