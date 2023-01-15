CSM Galați a înregistrat al 12-lea eșec din Liga Florilor. Măgura Cisnădie - CSM Galați 37-23

Victorie la 14 goluri pentru Măgura Cisnădie în fața CSM-ului din Galați

CSM Galați a fost o pradă ușoară pentru Măgura Cisnădie în etapa a 12-a din Liga Florilor, penultima a turului. Echipa din Cisnădie avea nevoie de o gură de oxigen pentru a lua un avans față de locurile retrogradabile și au găsit în echipa gălățeană adversarul perfect pentru a-și mai îndrepta golaverajul.

Meciul a fost la discreția echipei din Cisnădie, cele două echipe fiind la egalitate doar de două ori, la 1-1 și 2-2. Măgura s-a distanțat la 3 goluri, 5-2 în minutul 5, iar în minutul 14 diferența s-a majorat la 6 goluri, 12-6. Galațiul a redus handicapul la 4 goluri, 13-9, după un gol marcat de la 7 metri de Andreea Sandu, iar în minutul 24 Sandu a redus handicapul la doar 2 goluri scor 14-12. După golul de 15-13 marcat de Manolachi în minutul 26, gazdele au marcat de 3 ori, prin Iskit Caliskan, Neagu și Tătar, și scorul la pauză a fost 18-13.

După pauză, primele 5 goluri au fost marcate de echipa antrenată de Alexandru Weber care au dus diferența la 10 goluri, scor 23-13 în minutul 38. Bichir a marcat primul gol pentru echipa din Galați în repriza a doua, iar avansul gazdelor s-a majorat la 12 goluri în minutul 47, scor 29-17. Ultimul gol al gălățencelor a fost marcat de Eiler în minutul 59, iar gazdele au mai înscris apoi de două ori, prin Mouna și Roșu, care au stabilit rezultatul final, 37-23.

Pentru Măgura Cisnădie au marcat: Marilena Neagu -10 goluri, Gariaeva -9, Iskit Caliskan -9, Mouna -4, Roșu -2, Vălean -1, tătar -1, Bardac -1. Măzăreanu a avut 10 intervenții reușite.

Pentru CSM Galați au marcat: Bichir -6 goluri, Manolachi -5, Sandu -4, D. Corban -3, Ichim -2, Eiler -2, Durovic -1. Prodan a avut 5 intervenții reușite, iar Petre a avut două intervenții reușite.

