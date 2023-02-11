CSM Arcada Galați n-a avut emoții decât în setul doi al meciului cu CSM Constanța, câștigat în final cu 3-0

Sâmbătă seara, în Sala Sporturilor Dunărea din Galați, după meciul de handbal feminin dintre CSM Galați și Minaur Baia Mare, s-a jucat meciul de volei masculin dintre CSM Arcada Galați și CSM Constanța, meci contând pentru etapa a 17-a din Divizia A1. Gălățenii s-au impus fără drept de apel cu 3-0 (25-17, 26-24, 25-15) și au mai acumulat 3 puncte în clasament.

Primul set a fost dominat clar de campionii de la Arcada, chiar dacă au pierdut primul punct chiar pe propriul serviciu. Smits a realizat punctul de 5-2, gălățenii reușid astfel să se distanțeze prima dată la 3 puncte. Gălățenii s-au distanțat apoi la 5 puncte, 11-6, după un atac al oaspeților în care au atins fileul. Atacul lui Smits a dus echipa gălățeană prima dată la un avans de 10 puncte, 18-8. Gălățenii s-au distanțat la 21-9 și au ratat desprinderea la 13 puncte după ce Smits a servit în fileu. Pe final de set constănțenii s-au apropiat la 7 puncte, dar gălățenii au închis setul după un serviciu în aut al oaspeților.

Setul al doilea a fost mult mai echilibrat, iar constănțenii au condus chiar cu 3 puncte în debut, scor 2-5. Arcada a egalat la 6, dar din nou oaspeții s-au distanțat iar la 6-9. Constanța a vut și patru puncte avantaj, 14-18, 15-19 și 17-21. Arcada a realizat apoi patru puncte la rând și a egalat la 21, reușind să preia conducerea prima dată în acest set la scorul de 23-22. Constanța putea să închidă setul când avea 23-24, însă Arcada a întors din nou și a câștigat și setul al doilea, 26-24, după un atac în aut al oaspeților.

În setul al treilea oaspeții au condus de 3 ori în start, 1-2, 2-3 și 3-4, după care Galațiul a preluat conducerea, scor 6-4. Arcada s-a distanțat la 10-6, după un punct realizat de Malescha. Kristaps Smits a majorat diferența la cinci puncte, scor 12-7, iar Milivanovic a contribuit cu un as și CSM Arcada s-a distanțat la 7 puncte, scor 16-9. Setul și meciul au fost închise de două servicii as ale lui Butnaru.

CSM Arcada este pe locul 3 în clasamentul la zi din Divizia A1 masculină de volei, iar etapa viitoare va juca pe terenul liderului la zi CSA Steaua București. CSM Constanța este pe locul 8, cu 20 de puncte, iar etapa viitoare va juca pe teren propriu cu CSU Știința București.

Sursa: Realitatea de Galati