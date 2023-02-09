Baschetbaliștii de la CSM Galați au învins în deplasare pe VSKC Miercurea Ciuc

A doua victorie a gălățenilor în turneul pentru locurile 11-18

CSM Galați a învins cu 87-77 (28-22, 15-14, 25-21, 19-20) VSKC Miercurea Ciuc, într-o partidă care a contat pentru etapa a 20-a, a LNBM.

Ambele echipe s-au aflat la conducere în primele minute ale meciului, gazdele având și un avantaj de 5 cu trei minute rămase din primul sfert. CSM Galați a prins un run de 13-0 și mergea la opt puncte în față, 20-28, iar după primele 10 minute scorul a fost 22-28. Gălățenii au avut apoi un ecart de 9 puncte, scor 29-38, Casale și Draskovic reducând la cinci puncte handicapul gazdelor, Prijovic transformându-și apoi liberele la 33-43 pentru CSM Galați. Avantajul elevilor lui Florin Nini a fost de 7 puncte la pauza mare, scor 36-43, după un sfert al doilea în care niciuna dintre echipe nu a atins 20 de puncte.

Galațiul a mers în multiple rânduri la +9 în debutul reprizei secunde, Mitrovic fiind liderul echipei pe lista marcatorilor, scor 43-52, apoi după câteva puncte ale harghitenilor Prijovic a marcat de la distanță și Stan puncta pentru 46-57. CSM Galați a păstrat un avantaj confortabil și la finalul sfertului aveau 57-68. Oaspeții au ajuns la +13 cu șase minute înainte de final, Miercurea Ciuc venind la șase puncte în urmă și într-un final s-a terminat cu 77-87 pentru CSM Galați la capătul unui meci cu 28 de posesii pierdute de către amfitrioni.

Luka Mitrovic și Nedeljko Prijovic au marcat 26, respectiv 25 de puncte pentru Galați. Pentru gălățeni au mai marcat: Dyson 7p, Petică 4p, Calenic 3p, Stan 7p, Ciotlăuș 15p.

CSM Galați se menține pe locul 11 în clasament cu 8 victorii din 8 partide. Echipa de la Dunăre va disputa următoarea partidă oficială pe 4 martie, la Tg Mureș

Sursa: Realitatea de Galati