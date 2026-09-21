Adrian Porumboiu, verdict despre Reghecampf la FCSB: „Poți să-i dai și 20 de milioane, că nu ia titlul”

Adrian Porumboiu a comentat revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB și consideră că schimbarea antrenorului nu va fi suficientă pentru ca echipa lui Gigi Becali să câștige titlul în acest sezon.
Fostul arbitru internațional susține că lupta pentru campionat este dominată în acest moment de Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid. FCSB ocupă locul 10 după primele 10 etape și se află la 11 puncte de liderul Dinamo.
„Poți să-i dai și 10 milioane, că nu-l ia. Și 20, că n-are cum să-l ia”, a spus Porumboiu despre bonusul pe care Gigi Becali i l-ar fi promis lui Reghecampf în cazul câștigării titlului. Declarația reprezintă opinia fostului patron al lui FC Vaslui.
Craiova, pe primul loc în opinia lui Porumboiu
Porumboiu a analizat și evoluțiile echipelor din fruntea clasamentului. El a spus că Universitatea Craiova i se pare cea mai bună formație din SuperLiga în acest moment, urmată de Dinamo și Rapid.
Craiova a învins FCSB cu 5-0 în etapa a 10-a, rezultat după care Marius Baciu s-a despărțit de formația bucureșteană. Dinamo a câștigat cu 4-0 partida cu Farul și este lider, în timp ce Rapid se află la un punct în spatele formației din Ștefan cel Mare.
Al treilea mandat pentru Reghecampf
Laurențiu Reghecampf revine la FCSB pentru al treilea mandat. Precedentele două perioade au fost între 2012 și 2014, respectiv 2015 și 2017, iar antrenorul a câștigat două titluri de campion cu echipa lui Gigi Becali.
Reghecampf urmează să înceapă noul mandat în această săptămână. Potrivit informațiilor publicate după numirea sa, antrenorul intenționează să organizeze un cantonament în Turcia și să lucreze intens cu jucătorii care nu sunt convocați la echipele naționale.
FCSB încearcă astfel să recupereze diferența față de echipele aflate în partea superioară a clasamentului, în timp ce noul antrenor va avea ca obiectiv redresarea formației după începutul slab de sezon.