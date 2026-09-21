Siegfried Mureșan, reacție după decizia PSD de a nu-i vota Guvernul: „Nu-și doresc soluționarea crizei politice”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a reacționat luni după ce conducerea PSD a decis să nu susțină în Parlament viitorul său Guvern.
Mureșan susține că social-democrații au luat decizia înainte să vadă programul de guvernare și înainte să existe un dialog privind prioritățile României.
Mesajul lui Mureșan pentru PSD
Premierul desemnat afirmă că decizia PSD transmite, în opinia sa, că actuala conducere a partidului nu urmărește soluționarea crizei politice.
„Înainte să vadă programul nostru de guvernare și înainte să existe un dialog pe prioritățile României, conducerea PSD a transmis deja membrilor săi de partid să nu susțină guvernul pe care îl propunem”, a transmis Mureșan.
El susține că România are nevoie de un Executiv care să se concentreze pe creșterea nivelului de trai, reformarea companiilor de stat, eficientizarea administrației și folosirea responsabilă a banului public.
Mureșan: „Nu mai avem timp de pierdut”
Premierul desemnat spune că programul de guvernare aflat în pregătire va include și măsuri privind securitatea României și consolidarea poziției țării în Uniunea Europeană.
Mureșan le transmite social-democraților că trebuie să aleagă între susținerea noului Guvern și respingerea acestuia. Potrivit premierului desemnat, prima variantă ar permite deblocarea crizei politice în mai puțin de o săptămână, în timp ce respingerea Cabinetului ar prelungi situația actuală.
PSD a decis în unanimitate să nu voteze
Biroul Permanent Național al PSD a decis luni, în unanimitate, să nu susțină Guvernul care urmează să fie format de Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu a precizat că hotărârea este o recomandare care trebuie transmisă Consiliului Politic Național, forul statutar care poate lua decizia finală.
Liderul PSD a explicat că partidul își menține poziția potrivit căreia va susține un Guvern doar dacă va face parte din acesta. Social-democrații critică, de asemenea, continuarea politicilor promovate de fostul premier Ilie Bolojan.
Negocierile continuă
Decizia PSD complică negocierile pentru obținerea majorității necesare învestirii. Mureșan trebuie să continue discuțiile cu partidele și parlamentarii pentru a strânge voturile necesare și spune că nu ia în calcul retragerea mandatului înaintea votului din Parlament.
În perioada următoare, premierul desemnat trebuie să finalizeze programul de guvernare și lista miniștrilor, urmând ca acestea să fie supuse votului Parlamentului.