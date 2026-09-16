Unul dintre instigatorii de la protestul din Piața Victoriei, prins cu un pistol în mașină. A fost dus la audieri

Un bărbat identificat de autorități ca fiind unul dintre participanții cercetați în urma violențelor din Piața Victoriei a fost prins miercuri, 16 septembrie, în județul Bihor, în timp ce se îndrepta spre casă.
Polițiștii au găsit în mașina acestuia un pistol pentru deținerea căruia este necesară autorizație. Bărbatul urmează să fie adus la București pentru audieri. Informațiile provin din surse judiciare citate de Agerpres.
Pistol găsit în autoturism
Potrivit surselor judiciare, bărbatul a fost oprit în trafic în județul Bihor, după ce participase la protestul desfășurat marți în Piața Victoriei.
În urma verificării autoturismului, polițiștii au descoperit un pistol. Arma necesită autorizație pentru deținere, iar bărbatul a fost preluat de autorități și urmează să fie adus în Capitală pentru administrarea probelor și audieri.
Mesaj postat pe TikTok
Înainte de a fi oprit în trafic, bărbatul ar fi publicat pe TikTok un mesaj sub pseudonimul „Regele Scorpionilor”, în care ar fi lansat amenințări la adresa forțelor de ordine.
Sursele citate de presa locală îl indică drept Stan Viorel Ciprian, în vârstă de 39 de ani. Informația privind identitatea sa este atribuită surselor, iar autoritățile urmează să stabilească exact faptele pentru care acesta va fi cercetat.
Legături cu grupul lui Ciprian Pamfile
Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul ar face parte din grupul asociat lui Ciprian Pamfile, unul dintre cei identificați de autorități în legătură cu incidentele violente produse la protestul din Piața Victoriei.
Pamfile a fost dus la audieri marți seară, după ce manifestanții au intrat în conflict cu jandarmii și au încercat să forțeze cordoanele de protecție din zona Guvernului.
Șase persoane au fost reținute
Violențele de la protest au dus la deschiderea mai multor dosare penale. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că 47 de persoane au fost conduse la poliție pentru verificări, iar șase au fost reținute pentru 24 de ore.
Cercetările vizează fapte precum ultrajul, distrugerea, instigarea publică, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea unor obiecte periculoase.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în timpul confruntărilor au fost răniți zece jandarmi, iar mai multe bunuri au fost distruse sau avariate, inclusiv o autospecială a Jandarmeriei, garduri de protecție și bunuri aparținând Societății de Transport București.
Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea fiecărei persoane implicate și natura exactă a faptelor pentru care aceasta va fi cercetată.