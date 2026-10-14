Trei alerte în Tulcea. O dronă a fost detectată deasupra Mării Negre, lângă Sulina. A fost doborâtă de armata ucraineană

Locuitorii din nordul județului au fost avertizați de trei ori în prima parte a zilei, în contextul unor posibile incursiuni de drone dinspre Ucraina.
Locuitorii din județul Tulcea au fost avertizați miercuri prin RO-Alert, după ce o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina.
”O nouă ţintă aeriană care evolua în proximitatea frontierei cu România a fost detectată în dimineaţa zilei de miercuri, 14 octombrie, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din estul şi nordul judeţului Tulcea, iar la ora 10.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au anunţat reprezentanţii MApN.
Ei au menţionat că două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, au fost ridicate de la sol.
”Ţinta a evoluat pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, în zona de est a localităţii Sulina, deasupra Mării Negre, după care a intrat în spaţiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă de apărarea antiaeriană a Ucrainei”, a transmis sursa citată. Alerta aeriană a încetat la ora 11.22.
Două mesaje RO-ALERT în nordul județului Tulcea, în mai puțin de patru ore
Populația din nordul județului Tulcea a primit miercuri dimineață două mesaje RO-ALERT privind posibilitatea unei incursiuni de drone, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. A doua astfel de alertă a fost transmisă în jurul orei 8:20, la mai puțin de patru ore după prima avertizare, emisă la ora 6:40. În mesajul de alertă extremă, autoritățile au îndemnat populația să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații de protecție civilă. „În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se precizează în mesajul RO-ALERT.
MApN a detectat ținte aeriene în apropiere de Vâlkove, Ucraina
Prima alertă transmisă miercuri dimineață populației din nordul județului Tulcea a fost emisă după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat ținte aeriene care evoluau în apropierea localității Vâlkove, de pe teritoriul Ucrainei. Localitatea ucraineană se află în imediata apropiere a satului Periprava, din comuna C.A. Rosetti, județul Tulcea.
Potrivit MApN, situația de la granița româno-ucraineană a fost monitorizată cu ajutorul a două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și al unui elicopter IAR-330 SOCAT.
„Cele trei ținte aeriene nu au pătruns în spațiul aerian național. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.
Numărul alertelor RO-ALERT din Tulcea, în creștere
De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență către populația din județul Tulcea, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, l-a depășit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeași cauză în perioada 2023-2025.