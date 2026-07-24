Traseul dronei doborâte de avionul F-16 în România. Ținta a fost distrusă la aproximativ 80 de km de București

Publicat 24 iul. 2026, 13:10 Sursă Realitatea.Net

Drona doborâtă vineri de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a urmat un traseu neobișnuit prin sud-estul țării, traversând aproximativ 200 de kilometri în spațiul aerian național înainte de a fi distrusă de o rachetă. Aparatul a fost detectat în apropiere de Sulina, a zburat spre Brăila, apoi a coborât în direcția Fetești, pentru ca ulterior să își schimbe din nou direcția către județul Buzău, unde a fost interceptat.

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