Tragedie la mofetă în Harghita: Un mort și un rănit grav

O adevărată tragedie a avut loc în localitatea Sântimbru-Băi din județul Harghita, unde doi bărbați au fost victimele unei intoxicații severe în timp ce încercau să beneficieze de un tratament balnear tradițional.
Cei doi au fost găsiți prăbușiți într-o mofetă, fiind scoși de urgență de martorii care au alertat imediat autoritățile la numărul unic de urgență 112.
Intervenția medicilor și pericolul mofetelor neautorizate
Echipajele medicale ajunse la fața locului au constatat că unul dintre bărbați era deja în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, acesta a fost declarat decedat. Celălalt bărbat, aflat în stare critică, a fost transportat de urgență la spital și internat la secția de Terapie Intensivă, unde medicii fac eforturi pentru a-i salva viața.
Mofetele sunt emanații naturale de gaze, compuse în principal din dioxid de carbon, folosite adesea în scopuri terapeutice pentru afecțiuni cardiovasculare.
Totuși, incidentul din Harghita readuce în atenție riscurile uriașe la care se expun cei care folosesc facilități neautorizate și nesupravegheate, unde acumularea excesivă de gaze poate fi fatală în doar câteva minute, provocând asfixierea. Autoritățile locale au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs nenorocirea.