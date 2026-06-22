Tragedie în Italia: o româncă și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Torino

O femeie româncă în vârstă de 40 de ani și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Torino, Italia. Tragedia s-a produs într-o locuință de pe via Domodossola, în cartierul Parella, iar cazul este anchetat de polițiștii italieni.
Potrivit presei italiene, anchetatorii iau în calcul, în acest moment, ipoteza unui omor urmat de sinucidere. Totuși, polițiștii subliniază că nu poate fi exclusă nicio altă variantă până la finalizarea cercetărilor.
Mamă româncă și fiica de 13 ani, găsite fără viață în Torino
Cele două au fost găsite moarte în apartamentul în care locuiau, în dimineața zilei de duminică, 21 iunie. La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Brigăzii Mobile din Torino, dar și echipajele medicale ale serviciului de urgență 118 din cadrul Azienda Zero. Medicii nu au mai putut face nimic pentru femeia de 40 de ani. În cazul adolescentei de 13 ani, paramedicii au încercat manevre de resuscitare, însă fără rezultat. Descoperirea a fost făcută de fiica cea mare a femeii, în vârstă de 19 ani, care s-a întors acasă și a găsit cele două trupuri neînsuflețite.
Fiica cea mare a femeii a ajuns la spital în stare de șoc
După ce a descoperit tragedia, tânăra de 19 ani a fost transportată la Spitalul Maria Vittoria, în stare de șoc. Polițiștii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat în locuința din cartierul Parella și care au fost împrejurările în care mama și fiica ei au murit. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, femeia locuia în apartamentul din Torino împreună cu cele două fiice ale sale. Aceasta s-ar fi despărțit de soțul ei în urmă cu mai mult timp, iar fostul partener nu mai locuia în acea locuință.
Primele verificări făcute la fața locului indică ipoteza că femeia și-ar fi ucis fiica de 13 ani prin strangulare, după care și-ar fi luat viața prin spânzurare. Informația este tratată, însă, ca o variantă de lucru, iar anchetatorii nu au stabilit încă definitiv cum s-au petrecut faptele. Specialiștii criminaliști continuă cercetările în apartament pentru a strânge toate probele necesare. Anchetatorii vor să stabilească dacă urmele descoperite la fața locului confirmă ipoteza inițială sau dacă există elemente care pot schimba direcția anchetei. Potrivit ANSA, datele adunate până acum susțin varianta unui posibil omor urmat de sinucidere, însă polițiștii italieni continuă verificările.
Polițiștii încearcă să refacă ultimele zile ale femeii
În paralel cu cercetarea locuinței, anchetatorii încearcă să reconstituie profilul psihologic al femeii de 40 de ani. Pentru acest lucru, polițiștii discută cu rude, prieteni și persoane apropiate familiei. O mărturie considerată importantă este cea a fostului soț al femeii, care nu mai locuia în apartament după separarea cuplului. Ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat înainte de tragedie și dacă au existat semne care puteau indica o situație de risc. Până la finalizarea investigației, autoritățile tratează cazul cu prudență, iar toate ipotezele rămân în analiză.