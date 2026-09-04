Stenograme explozive din dosarul fraților Tate: „Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. Cum ar fi fost recrutată o minoră de 15 ani

Publicat 4 sept. 2026, 13:01 Sursă Realitatea.net

Noi stenograme din dosarul fraților Andrew și Tristan Tate arată cum procurorii DIICOT susțin că o minoră ar fi fost atrasă prin metoda „loverboy”, apoi controlată și pusă să producă bani din videochat. Tânăra avea 15 ani în momentul în care ar fi fost recrutată.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre fratii Tate