Seceta pune presiune pe centrala de la Cernavodă. Guvernul pregătește un plan de urgență pentru Dunăre

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 sept. 2026, 21:24

Guvernul a aprobat un plan etapizat pentru asigurarea apei necesare funcționării în siguranță a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, în condițiile în care Dunărea a ajuns la cote extrem de scăzute.

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