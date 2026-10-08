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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: „Să învățăm să ne ascultăm și să avem încredere în noi”
Tania Turtureanu este invitata unui nou episod al podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, difuzat în premieră la Realitatea Plus. Artista vorbește deschis despre familie, despre valorile pe care își dorește să le transmită copiilor și despre importanța încrederii în propria persoană.
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